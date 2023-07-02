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Під Києвом виявили 8 британських літаків "Ураган" часів Другої світової війни

2 липня, 2023 неділя
10:25
Наука Hawker Hurricane ("Ураган")

Працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни

Про це інформує BBC.

Зазначають, що спершу фахівці музею відправилися в яр проводити розкопки, оскільки там виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Проте згодом за допомогою металошукачів працівники розкопали вісім літаків Hawker Hurricane ("Ураган"), які Велика Британія передала СРСР як частину пакета союзницької військової підтримки, що оплачували США за схемою ленд-лізу під час Другої світової.

Експерти з авіації наголошують, що в Україні вперше виявили залишки такої кількості "Ураганів", хоча, за їхніми словами, з 1941 по 1944 роки Велика Британія направила до СРСР близько 3 тис. цих винищувачів для підтримки радянських військових. Тоді більшість з них знищили під час боїв.

"Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні. Це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше не знаходили літаків за ленд-лізом", - сказав колишній пілот авіакомпанії, який проводить розкопки.

Частину ж літаків розібрали, оскільки за законами ленд-лізу СРСР повинен був оплатити будь-яку військову техніку, що її передали союзники, в тому разі, якщо вона лишиться неушкодженою після закінчення війни. Щоб не робити цього, у Радянському Союзі навмисно пошкоджували та ховали її.

Зокрема у восьми "Ураганів", які виявили під Києвом, вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та інший корисний металолом. Після їх закинули тракторами в неглибокий яр і засипали землею. Раніше ж ці вісім літаків використовували для захисту ключових транспортних вузлів.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко каже, що "Урагани" відіграли важливу роль в історії України.

"Урагани" є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз. Великобританія зараз є одним з найбільших постачальників військової техніки в нашу країну", - сказав він.

  • 27 червня стало відомо, що дослідники за допомогою супутникових знімків змогли виявити в джунглях Мексики загублене місто майя, після чого пройшли 60 км вглиб острова Юкатан, щоби побачити місце на власні очі.
Україна
Київщина
Велика Британiя
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