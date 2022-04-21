Під контролем російських окупантів перебуває 80% Луганської області, – голова ОВА

Про це йдеться в повідомленні очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.



Після того, як українські війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. Лінія оборони тримається від Рубіжного до Попасної.



"Всі зусилля ворог кинув саме на штурм Рубіжного і Попасної та Золотого, але нічого в нього не виходить. Всі атаки нічого їм не дають", – розповів Гайдай.



Очільник ОВА додав, що в Рубіжному та Попасній ситуація без змін, окупанти контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки". У регіоні не залишилося безпечних місць, тому влада не припиняє спроби евакуювати максимальну кількість місцевих жителів.

20 квітня також стало відомо, що у Попасній, Рубіжному й частині сіл Гірської громади внаслідок війни майже знищена інфраструктура і її неможливо відновити, а в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську тривають ремонтні роботи.