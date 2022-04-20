У Попасній, Рубіжному й частині Гірської громади неможливо відновити світло, газ і водопостачання, - Гайдай
У Попасній, Рубіжному й частині сіл Гірської громади внаслідок війни майже знищена інфраструктура і її неможливо відновити, а в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську тривають ремонтні роботи
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, неможливо підрахувати інфраструктурні збитки в містах і селах, де стоїть російська техніка. Окупанти знищують підстанції й насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого полагодити. Півтора місяця місцеві мешканці живуть без газу, води і світла.
Зокрема, 19 квітня росіяни пошкодили високовольтну лінію з напругою 300 кВ, унаслідок чого зникло світло в понад 200 тимчасово окупованих населених пунктах.
"Світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади - інфраструктуру там майже знищено. Не відремонтувати до завершення бойових дій. В інших населених пунктах наші аварійні бригади поступово щось ремонтують. Працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін. Повертають світло в домівки інших міст і сел. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тис. абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", - зазначив очільник ОВА.
Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти): 30 повністю та вісім частково. Знеструмлено 34 населені пункти (104 343 споживачі): 21 повністю та 13 частково. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Також централізованої подачі води не мають населені пункти, постачальником яких є Попаснянський районний водоканал.
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