Про це повідомила Нацгвардія в телеграмі.

"Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом - російський танк Т-72Б3", - наголосили у відомстві.

У Нацгвардії зауважили, що це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих російських танків.

1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.

Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.

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