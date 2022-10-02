Під Лиманом нацгвардійці захопили трофейний танк росіян
Під Лиманом на Донеччині бійці Нацгвардії захопили трофейний російський танк Т-72Б3
Про це повідомила Нацгвардія в телеграмі.
"Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом - російський танк Т-72Б3", - наголосили у відомстві.
У Нацгвардії зауважили, що це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих російських танків.
- 1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.
- 2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.
- Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.
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