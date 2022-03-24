Під Мелітополем троє дітей зазнали поранень від вибуху знайденого небезпечного предмету

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.



"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. знайшли вибухонебезпечний предмет та гралися з ним, в результаті чого стався вибух. Дітей госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що один із підлітків знаходиться в реанімації.



У ДСНС звертаються до батьків з проханням контролювати дозвілля своїх дітей та розповідати їм про небезпеку вибухонебезпечних та підозрілих предметів.



"У разі виявлення негайно телефонуйте оперативним службам за телефонами: 101, 102, надавши інформацію про характерні ознаки предмета; не допускайте до небезпечної зони інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС", – додають у повідомленні.

Раніше повідомляли, що окупанти часто маскують вибухівку в іграшках та гаджетах.