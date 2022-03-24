Під Мелітополем троє дітей зазнали поранень від вибуху знайденого небезпечного предмету
У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли вибухонебезпечний предмет та гралися з ним, в результаті чого стався вибух. Їх госпіталізували до лікарні
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. знайшли вибухонебезпечний предмет та гралися з ним, в результаті чого стався вибух. Дітей госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що один із підлітків знаходиться в реанімації.
У ДСНС звертаються до батьків з проханням контролювати дозвілля своїх дітей та розповідати їм про небезпеку вибухонебезпечних та підозрілих предметів.
"У разі виявлення негайно телефонуйте оперативним службам за телефонами: 101, 102, надавши інформацію про характерні ознаки предмета; не допускайте до небезпечної зони інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС", – додають у повідомленні.
- Раніше повідомляли, що окупанти часто маскують вибухівку в іграшках та гаджетах.
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