"Оминайте боєприпаси, що не вибухнули. Вчіть дітей не підіймати нічого із землі, часто ворог маскує вибухівку в іграшках та гаджетах", – пресофіцер ДСНС

"Я хотів би звернутись до людей – оминайте боєприпаси, які не розірвались, це дуже небезпечно. Краще такі місця помчати якось, але в жодному випадку не підходити до них. Одразу повідомляйте про місце працівникам Нацполіції або рятувальників. На місці мають працювати професіонали, аби правильно знешкодити вибухівку", – сказав він в етері Espreso TV.



Також Хорунжий додав: "Необхідно пояснити дітям, аби вони не підбирали на вулиці будь-які предмети: це можуть бути іграшки, ручки, якісь гаджети. Часто ворог під виглядом цих предметів маскує вибухівку. На жаль, такі випадки траплялись".



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