"Оминайте боєприпаси, що не вибухнули. Вчіть дітей не підіймати нічого із землі, часто ворог маскує вибухівку в іграшках та гаджетах", – пресофіцер ДСНС
Олександр Хорунжий наголосив, про такі випадки необхідно повідомляти рятувальників або Нацполіцію
"Я хотів би звернутись до людей – оминайте боєприпаси, які не розірвались, це дуже небезпечно. Краще такі місця помчати якось, але в жодному випадку не підходити до них. Одразу повідомляйте про місце працівникам Нацполіції або рятувальників. На місці мають працювати професіонали, аби правильно знешкодити вибухівку", – сказав він в етері Espreso TV.
Також Хорунжий додав: "Необхідно пояснити дітям, аби вони не підбирали на вулиці будь-які предмети: це можуть бути іграшки, ручки, якісь гаджети. Часто ворог під виглядом цих предметів маскує вибухівку. На жаль, такі випадки траплялись".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе