У ЄС у рамках нових санкцій можуть відключити від SWIFT нові російські банки, зокрема Газпромбанку також поширити їх на скраплений газ, нерухомість ІТ-сферу, пропагандистів та алмази

Про це повідомляє Bloomberg.

Польща, Ірландія, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за посилення санкцій проти Росії, запропонували відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT більшу кількість російських банків, починаючи з Газпромбанку. Він є оператором оплати постачання газу для європейських фірм і поки що уникав більшої частини санкцій ЄС, зазначає агентство.

За словами джерел Bloomberg, запропоновані п'ятьма країнами заходи також включають санкції проти російської енергетики, зокрема заборону на постачання зрідженого газу (LPG), а також обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики.

Крім того, ці країни хочуть заборонити страхування та транзит доларових банкнот до Росії (постачання доларів до Росії у березні вже заборонили США), а також обмежити операції з криптоактивами, йдеться у проекті документа. Крім того, країни пропонують заборонити компаніям ЄС співпрацювати з Лабораторією Касперського, посилити існуючі обмеження на експорт технологій і додати більше товарів до списку заборонених технологічних продуктів, включаючи машини для обробки даних, пристрої зберігання та деякі види електроніки.

Також, як пише Bloomberg, пропонується розширити обмеження, накладені на російські судна, що заходять у порти ЄС, на надання бізнес-послуг Росії та ввести заборону на надання Росії IT-послуг, послуг із програмного забезпечення та послуг з кібербезпеки.

Пропонується також заборонити імпорт російських алмазів, розширити обмеження на імпорт сталі, заборонити продаж нерухомості російським компаніям та громадянам, які не є резидентами країн ЄС. Країни також пропонують запровадити санкції проти більшої кількості російських "пропагандистських" агенцій та заборонити зареєстрованим в ЄС організаціям отримувати фінансування від структур, пов'язаних з російською державою.

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