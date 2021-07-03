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Головна Кримінал Під Одесою у море скинули 8,5 тонн пальмової олії

Під Одесою у море скинули 8,5 тонн пальмової олії

3 липня, 2021 субота
10:54
Кримінал

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру члену екіпажу іноземного судна, через дії якого сталося забруднення внутрішніх морських вод України. Екології держави завдано збитки на майже 65,2 млн грн

Подробиці з'явилися сьогодні, 3 липня 2021 року, на офіційному сайті Служби безпеки України, пеедає Еспресо.TV.

За даними досудового слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії із іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі. 

У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків", - наголошують в СБ України.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської обласної.

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