Під Одесою у море скинули 8,5 тонн пальмової олії

Подробиці з'явилися сьогодні, 3 липня 2021 року, на офіційному сайті Служби безпеки України, пеедає Еспресо.TV.

За даними досудового слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії із іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі.

У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків", - наголошують в СБ України.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської обласної.

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