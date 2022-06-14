Під Сєверодонецьком окупанти зосередили близько 900 засобів артилерії - набагато більше, ніж у ЗСУ, - військовий експерт Сергій Згурець

Про це йдеться у колонці Сергія Згурця на Еспресо.TV.

"Противник масово використовує артилерію. Це один з компонентів, який дозволяє тіснити нашу оборону. За певними оцінками, на ділянці Сєверодонецьку ворог сконцентрував близько 900 артилерійських засобів - це дуже багато, це набагато більше, ніж те, що ми маємо сьогодні в українській армії. Це якраз дозволяє реалізувати цю стратегію протискання оборони безпосередньо в тому числі в Сєверодонецьку", - вважає Сергій Згурець.

Експерт зазначив, що для забезпечення українського угруповання залишився лише один міст - інші знищили окупанти. На думку Сергія Згурця, подальший розвиток ситуації залежатиме від наявності засобів, сил і резервів.

"Підтвердилась інформація, що російські війська підірвали один з мостів, який з'єднує Сєверодонецьк і Лисичанськ. Таких мостів раніше було 3, зараз залишився лише один. І саме по ньому залишається все логістичне забезпечення того угрупування, яке перебуває в Сєверодонецьку. Виникає питання, яким чином і навіщо були підірвані мости, тому що в перспективі це створює проблеми й для російських військ, але є підхід в тому, що ворог паралельно намагається здійснювати наступ за напрямком Устинівка, Тошківка, Оріхів, а це якраз населений пункт, який розташований за Сіверським Донцем, і таким чином ворог хоче вийти на Лисичанськ без необхідності штурмувати цю річку. Побачимо, як буде насправді, проте всі спроби рухатись безпосередньо у напрямку Тошківка та Устинівка були відбиті українськими військовими. Так що в принципі динаміка навколо Сєверодонецька є зрозумілою, але майбутнє залежить від засобів, сил та резервів. Відомо, що ЗСУ перекинули певну частину сил в цю ділянку, тож думаю, що це дозволить стримувати це переважання артилерії", - пише Згурець.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією потрібні 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував потребу України у 1000 гаубиць і 300 РСЗВ, заявивши, що його країна готова "надати все і допомогти Україні бути успішною"

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