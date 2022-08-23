Під Словʼянськом українські воїни знищили вежу з радіоелектронними засобами армії РФ
На Донеччині під Словʼянськом наши захисники ліквідували вежу з радіоелектронними засобами російських окупантів
Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.
"Чітко! Є влучання. Під Словʼянськом прикордонники з бійцями ДШВ накрили вежу з радіоелектронними засобами ворога", - коментують військові.
- На південному напрямку повітряна розвідка Держприкордонслужби вщент знищила російську техніку.
- На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".
- З 24 лютого до 23 серпня РФ втратила в Україні близько 45 550 рашистів, 1921 танк і 4238 броньованих машин, 196 крилатих ракет і 817 дронів.
- На Запоріжжі військові територіальної оборони підбили та посадили безпілотник російських окупантів.
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