Підготовка військових і відновлення підрозділів: Залужний уперше поговорив із новим командувачем армії США Брауном

Про це інформує Залужний в телеграмі.

"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною ситуацією на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", - написав Залужний.

Головнокомандувач обговорив з генералом Брауном актуальні потреби Збройних Сил України, включаючи засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси. Він висловив вдячність за останній пакет військової допомоги, про який США оголосили нещодавно.

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Вони також обговорили питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.

Генерал Браун підтвердив свою підтримку України та продуктивну співпрацю у боротьбі проти російської агресії.