Підготовка військових і відновлення підрозділів: Залужний уперше поговорив із новим командувачем армії США Брауном
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше поговорив телефоном із Чарльзом Брауном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США
Про це інформує Залужний в телеграмі.
"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною ситуацією на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", - написав Залужний.
Головнокомандувач обговорив з генералом Брауном актуальні потреби Збройних Сил України, включаючи засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси. Він висловив вдячність за останній пакет військової допомоги, про який США оголосили нещодавно.
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Вони також обговорили питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.
Генерал Браун підтвердив свою підтримку України та продуктивну співпрацю у боротьбі проти російської агресії.
- Нагадаємо, 29 вересня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пішов у відставку після чотирьох років перебування на цій посаді.
- А 1 жовтня американський генерал Чарльз Браун офіційно прийняв посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, змінивши на цьому місці Марка Міллі.
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