Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Підійдемо – подолаємо": у Генштабі ЗСУ переконані, що "лінія Вагнера" не зупинить Сили оборони

"Підійдемо – подолаємо": у Генштабі ЗСУ переконані, що "лінія Вагнера" не зупинить Сили оборони

10 листопада, 2022 четвер
20:01
війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

Хід будівництва так званої "лінії Вагнера" ретельно вивчається разом з партнерами України і розглядаються шляхи її подолання

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно і у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень", - зазначив військовий.

За словами бригадного генерала, на даний час хід відбудови так званої лінії Вагнера ретельно вивчається і розглядаються шляхи її подолання.

"Можу вам впевнено сказати: підійдемо — подолаємо", - додав генерал Громов.

  • 21 жовтня CNN повідомив, що у мережі опублікували супутникові знімки від Maxar Technologies, як найманці російської ПВК Вагнера звели протитанкові укріплення біля міста Гірське Луганської області.
  • Напередодні також стало відомо, що росіяни риють окопи на півночі Криму.
  • Експерти зазначають, що "лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого.
  • Водночас на Запоріжжі до побудови військових укріплень окупанти намагаються залучити мирних жителів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
9 листопада, 2022 середа
Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
9 листопада, 2022 середа
Візит Патрушева до Ірану показовий і сигналізує Заходу про оборудки зі зброєю між країнами, - Згурець
байден
9 листопада, 2022 середа
Байден на зустрічі з однопартійцями заявив, що втрата палати представників та сенату матиме жахливі наслідки, - CNN
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 листопада
20:43
Світло
Планові вимкнення електроенергії 11 листопада: найбільше обмежень введуть у Києві та 5 областях
20:10
опалення
В Україні скасували ПДВ і ввізне мито на імпорт генераторів та обігрівачів
20:00
розмова Байдена й Сі Цзіньпіна
Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту G20
19:26
біткойн
Біткоїн втратив 77% вартості на тлі новин про крах однієї з найбільших криптобірж світу
19:25
Нафтогаз
"Нафтогаз" планує купити 200 ноутбуків за майже 15 млн грн
19:21
Ексклюзив
Путін
Відсутність Путіна на саміті G20 - це ознака слабкості, переляку та ізоляції, - дипломат Щерба
19:19
Іспанія передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони HAWK
19:13
Ексклюзив
ПВК Вагнера
У планах РФ завербувати сили спеціальних операцій, які вийшли з Афганістану в Іран, - військовий експерт Гетьман
19:08
Підірваний водно-розважальний комплекс "Загублений світ". 3 вересня 2022 року, Херсон
Окупанти підірвали в Херсоні телецентр, котельню та об'єкт обленерго, - ЗМІ
19:05
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
На Запоріжжі окупанти намагаються залучити мирних жителів до побудови військових укріплень
19:02
Україна та Чехія створять оборонний кластер
Україна та Чехія створюють оборонний кластер для спільного виробництва військової техніки і боєприпасів
18:50
мобілізовані росіяни
Упродовж 10 днів очікується відправлення Росією партії мобілізованих зі Смоленська на війну з Україною, - Генштаб
18:34
Оновлено
Норвегія
Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро
18:34
окупанти Мелітополь
"Сам у себе вистрелю і додому поїду": окупант розповів, як військові РФ тікають з фронту, - перехоплення
18:31
зсу
ЗСУ протягом доби вразили 15 районів скупчення окупантів, склади з боєприпасами і засоби ППО ворога
18:13
Євроcoюз ЄС
В ЄС домовились про невизнання документів, виданих РФ на окупованих територіях України та Грузії
18:08
Підводний човен "Белгород"
Росія імовірно готує в Північному океані випробування торпеди з ядерним зарядом, можливо "Посейдона", – CNN
18:07
Енергодар, ЗАЕС
На Запорізькій АЕС через мінування окупантами периметра станції підірвалося понад 30 диких тварин
17:59
Ексклюзив
Укрнафта
Завод Укртатнафти зруйновано, Укрнафта недоінвестована впродовж 15 років, там мало цікавого, - директор групи "А-95" Куюн про націоналізацію підприємств
17:54
Аналітика
Проросійські настрої суддів ПАГС: державна зрада чи профнепридатність?
17:50
НАТО
Німеччина закликала Туреччину та Угорщину припинити блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
17:39
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган назвав рішення Росії відвести війська з Херсона "позитивним та важливим"
17:36
В окупованому Мелітополі прогриміло 4 вибухи, - мер
17:34
акція українських біженців в Болгарії
Українські біженці у Болгарії масово виходять на акції протесту: що відомо
17:19
Роман Безсмертний
Рано чи пізно Росія використає білоруські війська, аби напасти з півночі, - дипломат Безсмертний
17:10
кіт_вода
До Миколаєва скоро повернеться вода: нардеп розповів про успіхи ЗСУ
16:48
ракета
"Вселяючи хаос і паніку в тилу": у держдумі РФ закликають продовжити знищення енергетичної інфраструктури України
16:47
Ріші Сунак
Сунак і Зеленський обговорили ситуацію на Херсонщині та подальшу допомогу Україні
16:46
Оновлено
Довженко-Центр
СБУ проводила обшуки у Довженко-Центрі. Колишньому керівнику готують підозру
16:40
Мая Санду
ЄС виділить Молдові €200 млн для подолання енергетичної кризи взимку
16:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:32
Латвія
Росія пригрозила Латвії "асиметричними кроками" у відповідь на знесення радянських пам'ятників
16:24
На пішохідному "мосту Кличка" у Києві після російського обстрілу відновили майже все скло і лагодять освітлення перил
16:18
Ексклюзив
Джо Байден ООН
Байден натякнув, що Україна вже має ракети дальністю понад 300 км, - експерт-міжнародник Краєв
16:17
Оновлено
ЗСУ звільнили Снігурівку
ЗСУ звільнили Снігурівку
16:07
Вищий антикорупційний суд
Суд призначив ексголові ДПСУ заставу в понад 2 млн грн
15:57
на фото: солдат
За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 підозрюваних у колабораціонізмі
15:57
Херсонська область
"Немає жодної вцілілої хати": голова Херсонської ОВА показав деокуповане село Потьомкине
15:42
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
15:25
Ексклюзив
HIMARS
Коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим, - військовий експерт Гетьман
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV