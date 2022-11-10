Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно і у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень", - зазначив військовий.

За словами бригадного генерала, на даний час хід відбудови так званої лінії Вагнера ретельно вивчається і розглядаються шляхи її подолання.

"Можу вам впевнено сказати: підійдемо — подолаємо", - додав генерал Громов.

21 жовтня CNN повідомив, що у мережі опублікували супутникові знімки від Maxar Technologies, як найманці російської ПВК Вагнера звели протитанкові укріплення біля міста Гірське Луганської області.

Напередодні також стало відомо, що росіяни риють окопи на півночі Криму.

Експерти зазначають, що "лінією Вагнера" противник хоче утримати території, окуповані ним до 24 лютого.

Водночас на Запоріжжі до побудови військових укріплень окупанти намагаються залучити мирних жителів.

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