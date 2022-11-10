Росіяни риють окопи на півночі Криму: супутникові фото

Супутникові знімки оприлюднив у твіттері OSINT-розслідувач Бенджамін Піттет.

"Думаю, це вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", – написав він.

Як видно зі знімків, датованих 12 серпня та 10 жовтня, які розмістив Піттет, росіяни відновили траншеї біля КПВВ "Чонгар" між Кримом і Херсонською областю й вирили нові.

Також на супутникових фото видно нові окопи в районі Армянська, що в північно-західній частині Криму.

За словами розслідувача, окупанти також будують позиції трохи північніше. Зокрема, в Новотроїцькому викопано величезний оборонний окоп. Такі оборонні позиції можна побачити на всій північній частині півострова.

"Вони будують фортецю", – додав Піттет.

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