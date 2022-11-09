Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Війна - це завжди шлях обману. Хочу нагадати про блискучу Харківську операцію, яку провели Збройні Сили України. Операцію, яку насправді, мало хто зміг спрогнозувати та побачити. Тому де відбудеться справжня концентрація удару і зосередження сил та засобів вгадати неможливо", - пояснив Черник.

Військовий експерт вважає, що деокупувати Крим дипломатичним шляхом неможливо.

"Головною стратегічною метою для України є звільнення усіх тимчасово окупованих територій. І я не вірю в ніякі дипломатичні домовленості по Криму як такі. Взагалі є дуже хибний наратив, що дипломати щось вирішують. Дипломати є лиш посередниками між центрами сили й тими людьми, які насправді приймають рішення. Крим може бути звільнений лише військовим шляхом", - додав він.

8 листопада колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року

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