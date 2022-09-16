Підлих зневажають. Росія — синонім підлості, — Подоляк
Удари по дамбах та ТЕЦ і критичній інфраструктурі — красномовний доказ для світу терористичної природи путінської Росії
Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"Поважають сильних, захоплюються хоробрими. Підлих зневажають. Удари по дамбах/ТЕЦ та критичній інфраструктурі – красномовний доказ для світу: Росія – синонім підлості", – заявив Подоляк.
Він вважає, що кожна спроба РФ тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників у вигляді ППО, танків, дронів та БМП для ЗСУ.
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