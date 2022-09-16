Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Поважають сильних, захоплюються хоробрими. Підлих зневажають. Удари по дамбах/ТЕЦ та критичній інфраструктурі – красномовний доказ для світу: Росія – синонім підлості", – заявив Подоляк.

Він вважає, що кожна спроба РФ тероризувати цивільне населення має отримувати гучну відповідь від союзників у вигляді ППО, танків, дронів та БМП для ЗСУ.

У вечірньому зверненні 15 вересня президент Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на кожен прояв російського терору.

У звільненому Ізюмі виявлено масове поховання на сотні людей.

Тайра свідчила у США про жахи російського полону.