"Підлість, антисемітизм": МЗС Франції про закиди Путіна щодо єврейського походження Зеленського
Голова МЗС Франції Катрін Колонна назвала заяву президента РФ Володимира Путіна на адресу українського лідера Володимира Зеленського антисемітською
Про це вона написала у Twitter.
"Підлі натяки, зневажливі висловлювання, доведений антисемітизм: заяви президента Росії 5 вересня про українського президента та про Україну є обурливими", - заявила Колонна.
Нагадаємо, президент РФ Путін заявив, що Зеленського "обрали західні куратори".
"Це робить усю ситуацію надзвичайно огидною тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював Голокост в Україні, а це знищення 1,5 млн осіб", - сказав російський диктатор.
Варто зазначити, що подібні заяви Путін робить не вперше. Так, у червні 2023 року він назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".
Окрім того, ще до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, він згадав про єврейське походження Зеленського, коментуючи президентський законопроєкт, у якому корінними народами Криму визнаються кримські татари, караїми та кримчаки.
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