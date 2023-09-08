"Підлість, антисемітизм": МЗС Франції про закиди Путіна щодо єврейського походження Зеленського

Про це вона написала у Twitter.

"Підлі натяки, зневажливі висловлювання, доведений антисемітизм: заяви президента Росії 5 вересня про українського президента та про Україну є обурливими", - заявила Колонна.

Нагадаємо, президент РФ Путін заявив, що Зеленського "обрали західні куратори".

"Це робить усю ситуацію надзвичайно огидною тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював Голокост в Україні, а це знищення 1,5 млн осіб", - сказав російський диктатор.

Варто зазначити, що подібні заяви Путін робить не вперше. Так, у червні 2023 року він назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Окрім того, ще до повномасштабного вторгнення, у 2021 році, він згадав про єврейське походження Зеленського, коментуючи президентський законопроєкт, у якому корінними народами Криму визнаються кримські татари, караїми та кримчаки.