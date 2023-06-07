Підняв прапор ворога над Вовчанськом: зраднику загрожує 15 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисником виявився 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж". Чоловік добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців".

За вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район. Для цього він організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. Зазначається, що "заходи" були замасковані під видачу "гумдопомоги" з РФ.

"Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста. Подібні пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював на власному Телеграм-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів", - йдеться у повідомлені.

Також Чиж брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

Правоохоронці встановили, що саме за його наведенням у березні 2022 року росіяни вдерлися до будинку місцевого депутата і викрали його.

Також за вказівками ворога чоловік "вибивав" гроші з місцевих фермерів за використання землі. Таким чином протягом березня Чиж відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.

"За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми - 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. - за можливість збирати врожай. У разі відмови - погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою", - зазначають у пресцентрі.

Крім того, він забезпечував росіян паливом та харчами, а від вчителів місцевого ліцею вимагав викладати російською мовою і прибрати з навчальної програми теми про АТО.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення.