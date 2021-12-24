Підозра Порошенку може призвести до конфліктів всередині України, які потрібні Путіну для "виправдання" ескалації, - політконсультант

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Рішення про затримання Порошенка може бути кричущим випадком. Зважаючи на те, що у нас існує можливість засудження і винесення рішення суду без участі підозрюваного - це дуже серйозна може бути ситуація. Це може викликати збурення людей, які сьогодні підтримують Порошенка і його політичну силу", - вважає Васильєв.



На його думку, це може призводити до дуже серйозних і конфліктних ситуацій всередині країни.



"На фоні вчорашньої прессконференції Путіна, на фоні приблизно 250 тис. військ біля кордонів України з різних країн - ми говормо про Росію і Білорусь - це надзвичайно серйозна ситуація, тому що дестабілізація України - це те, що потрібно Путіну для проголошення того, чому війська РФ можуть знаходитись на території України. Є якась делегітимізація влади. все, що сьогодні відбувається в Україні і ті рішення, які приймає українська влада - це все те, що потрібно російській пропаганді і виправдання для можливої ескалації РФ проти України", - підсумував політконсультант.





Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду.