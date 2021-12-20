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Підозру підписувала не Венедіктова, всі розуміють, що це політичні репресії, - адвокат Порошенка Головань

20 грудня, 2021 понедiлок
21:25

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань назвав підозру Порошенку в державні зраді політичними репресії проти лідера опозиції

Про це Головань сказав на брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

"Нічого нового ні для нас, ні для суспільства на брифінгу не прозвучало. Але брифінг був цікавий перш за все своїми учасниками. Було прямо сказано, що цей брифінг є продовженням брифінгу двомісячної давності, на якому особисто генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова та керівник СБУ Іван Баканов оголошували Віктору Медведчуку підозру. І сьогодні, хай мене пробачать колеги, виступили якісь ноунейми з посадою не вище керівника управління. Тобто ми бачимо, що так звана підозра Петру Порошенку - настільки фейкова, необґрунтована, небезпечна історія, що вони кинули під відповідальність і "під танк", грубо кажучи, тих, кого не шкода", - сказав Головань.

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Адвокат наголосив, що сама генпрокурорка Венедіктова замість особисто підписати повідомлення Порошенку про підозру, відправилась у незаплановану відпустку.
 
"Було навіть не першому заступнику, а одному із заступників Венедіктової доручено цю небезпечну місію - підписувати це повідомлення. А відвезти її так взагалі підбирали представників навіть не з Києва і не з Київської області, наскільки мені відомо. Тобто ми бачимо, що абсолютно всім очевидно, що це завідомо неправдиве звинувачення, завідомо неправдиве притягнення лідера опозиції до кримінальної відповідальності. Всі розуміють, що це політичні репресії. І всі, хто має можливість якось ухилитися, пропетляти і не бути напряму задіяним у цій історії, вони всі ці можливості використали", - сказав Головань.

На думку адвоката, слідство нічого не має на Петра Порошенка, оскільки постачання вугілля у 2014-2015 роках було єдиним можливим рішенням для забезпечення енергетичної безпеки України.

Крім того, Головань назвав заяву СБУ, що в той час Україну мало врятувати вугілля з Південно-Африканської Республіки, свідченням абсолютної некомпетентності слідчих або вимушеності брехати через тиск з боку Офісу президента.
 

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Новини
Петро Порошенко
державна зрада
підозра
Ігор Головань
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