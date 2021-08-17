Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради написав заяву на звільнення
Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян заявив, що подав у відставку
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня", - зазначив Товмасян.
- Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди.
- 10 серпня за Артура Товмасяна, якому НАБУ та САП повідомили про підозру отриманні мільйонного хабаря, внесли заставу в розмірі 2 996 400 грн.
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