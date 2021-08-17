Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради написав заяву на звільнення

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня", - зазначив Товмасян.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди.

10 серпня за Артура Товмасяна, якому НАБУ та САП повідомили про підозру отриманні мільйонного хабаря, внесли заставу в розмірі 2 996 400 грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb