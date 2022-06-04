Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"За клопотанням Державного бюро розслідувань суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича", - зазначили у відомстві.

У 2010 році Віктор Янукович підписав з РФ щодо перебування російського Чорноморського флоту в Україні, розуміючи його шкоду для суверенітету країни. Зміст і умови угоди були нав'язані тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим.

"Віктор Янукович створив умови для продовження перебування Чорноморського флоту рф на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році", - наголосили в ДБР.

Попри ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт угоди перед підписанням не пройшов правової експертизи.

Оригінали документів свідчать про цілеспрямовану шкоду вищих посадовців суверенітету й територіальній цілісності України за вказівкою вищого керівництва РФ. Експрем'єр-міністр і експрезидент Микола Азаров і Віктор Янукович робили це за попередньою змовою. Обохо оголосили в розшук.

Спеціальне досудове розслідування дасть змогу передати провадження до суду.

3 червня суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод" за статтею про держзраду.

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