Про це мовиться в розслідуванні моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, "Зуби дракона" вже понад місяць виготовляються на Гомельському заводі залізобетонних виробів та вирушають до РФ. Щобільше, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон - це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення", - наголошується в тексті групи.

Команда Гаюна також зазначила, що саме такі "піраміди" використовує ПВК Вагнера при побудові так званої лінії Вагнера на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, 8 листопада 2022 року Британська розвідка звертала увагу, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

7 грудня радник мера Маріуполя заявив, що в тимчасово окупований армією РФ місто почали завозити кримські бетонні укріплення "зуби дракона".

18 грудня мелітопольський міський голова також повідомляв, що загарбники почали встановлювати такі оборонні споруди в тимчасово окупованому місті.

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