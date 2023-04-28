Підприємця з Харківщини, який вивіз до РФ понад тисячу тонн українського зерна, затримали
Служба безпеки України затримала на Харківщині колаборанта, який під час тимчасової окупації району вивіз до Росії понад тисячу тонн пшениці та спонсорував війну
Про це інформує пресслужба СБУ.
Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп'янського району, який займався вирощуванням та гуртовим продажем сільгоспкультур.
За інформацією правоохоронців, чоловік добровільно співпрацював з російською окупаційною владою після тимчасової окупації частини Харківської області. Тогоріч у серпні він отримав від них "торговий патент на торгівлю зерном" і мав сплачувати податки до бюджету ворога, на спонсорування війни в Україні.
Слідство встановило, протягом місяця зловмисник незаконно вивіз до Росії понад тисячу тонн української пшениці на суму майже 5 млн грн.
"Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - пише пресслужба.
Проте після деокупації Куп'янського району підприємця затримали правоохоронці.
Нині чоловіку повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
- У липні 2022 року російські судна з 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії.
- На окупованій частині Запорізької області росіяни вимагають від фермерів здавати їм зерно за копійки.
- На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя колаборанти викрадають зерно у фермерів або купують за безцінь та продають його в Росії.
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