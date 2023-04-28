Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп'янського району, який займався вирощуванням та гуртовим продажем сільгоспкультур.

За інформацією правоохоронців, чоловік добровільно співпрацював з російською окупаційною владою після тимчасової окупації частини Харківської області. Тогоріч у серпні він отримав від них "торговий патент на торгівлю зерном" і мав сплачувати податки до бюджету ворога, на спонсорування війни в Україні.

Слідство встановило, протягом місяця зловмисник незаконно вивіз до Росії понад тисячу тонн української пшениці на суму майже 5 млн грн.

"Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - пише пресслужба.

Проте після деокупації Куп'янського району підприємця затримали правоохоронці.

Нині чоловіку повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.