Про це інформують Схеми та агенція "Слідство.Інфо".

Повідомляється, що командувач 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка захопила Каховську гідроелектростанцію, був полковник Роман Тітов, а не Едуард Шандура, як вважалося раніше.

Ця бригада захопила Каховську ГЕС у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Очолює підрозділ Тітов з серпня 2022 року.

Фото: Схеми

Журналісти знайшли додаткове підтвердження зміни командування 205-ї бригади на сторінці школи №16 села Кузьмінське в соцмережі "Вконтакте". Там опублікували лист вдячності за підписом командира 205-ї бригади Романа Тітова.

Фото: Схеми

До того, як обійняти посаду командувача 205-ї бригади, Тітов керував підрозділами, які брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України. За інформацією української розвідки, він має судимість за перевищення службових повноважень із застосуванням насилля та зброї.

Отриманий список бійців 205-ї бригади нараховує майже чотири сотні осіб. Журналісти змогли ідентифікувати рашистів, які контролювали ГЕС. Зокрема Арсена Піцхелаурі з позивним Грузин, який брав активну участь в захопленні Херсонщини.

Журналісти ідентифікували сержанта інженерно-саперного батальйону 205-ї бригади Руслана Магомедова, який був нагороджений "Орденом "За отвагу" у грудні 2022 року.

Фото: Схеми

Його нагороджував заступник командира 205-ї бригади з позивним Полігон, якого також ідентифікували як 36-річного майора Дениса Міщенка. Нагородження відбулося поблизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

Фото: Схеми

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.