Підрив промислових ємностей з хімічними речовинами: СБУ повідомляє про ймовірність провокації в Донецьку
Окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази на території тимчасово окупованого Донецька, існує ймовірність підриву промислових ємностей з хімічними речовинами
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами", - йдеться у дописі.
За даними СБУ, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.
"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - зазначили у службі.
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