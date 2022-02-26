Підрив промислових ємностей з хімічними речовинами: СБУ повідомляє про ймовірність провокації в Донецьку

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами", - йдеться у дописі.



За даними СБУ, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.



"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - зазначили у службі.

