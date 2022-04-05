"Підриває єдність українців перед обличчям ворожої навали": директор фонду "Відродження" Сушко про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко назвав "шкідництвом" вимкнення українських телеканалів Еспресо, Прямий та 5 канал із ефіру
Про це Сушко написав у Facebook.
"Відключення з етеру незалежних від влади проукраїнських телеканалів є шкідництвом, яке підриває єдність українців перед обличчям ворожої навали. Не сьогодні, так завтра цю помилку доведеться виправляти, без варіантів. То навіщо так підставлятися?" - написав Сушко.
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- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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