Підривали автівки українських військових: на Луганщині виявили арсенал із боєприпасами окупантів
СБУ виявила на Луганщині схрон із гранатами окупантів, які підірвали автомобілі українських прикордонників і працівників спецслужб
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Схрон із боєприпасами виявили в напівзруйнованій будівлі в декількох кілометрах від держкордону.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.
За попередньою інформацією, схрон облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи російських найманців, причетної до серії вибухів на Луганщині. До складу підрозділу входив вибухотехнік із РФ.
У 2015 році зловмисники підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі співробітників СБУ й ДПСУ.
Диверсійну групу нейтралізували під час спецоперації у 2018 році. Ватажка засудили до майже восьми років ув’язнення.
У межах раніше розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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