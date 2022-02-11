Підривали автівки українських військових: на Луганщині виявили арсенал із боєприпасами окупантів

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Схрон із боєприпасами виявили в напівзруйнованій будівлі в декількох кілометрах від держкордону.



Під час огляду схованки правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.



За попередньою інформацією, схрон облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи російських найманців, причетної до серії вибухів на Луганщині. До складу підрозділу входив вибухотехнік із РФ.







У 2015 році зловмисники підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі співробітників СБУ й ДПСУ.



Диверсійну групу нейтралізували під час спецоперації у 2018 році. Ватажка засудили до майже восьми років ув’язнення.



У межах раніше розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb