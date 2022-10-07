Підробляли також наркоторгівлею: У Києві знешкодили угруповання, яким із РФ керував Кива
У Києві знешкодили злочинне угруповання, яким із Росії керував колишній народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Згідно інформацією відомства, до втечі нардепа в РФ ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.
"Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці. За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з ОПЗЖ", - повідомили в СБУ.
За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.
За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків".
Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії.
- 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
- ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
- 29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
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