Підрозділ СБУ за два тижні ліквідував 90 окупантів, 6 ворожих танків і артсистем

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, за минулі два тижні окупанти росіяни недорахувалися:

6 танків;

6 бронемашин та 3 військових авто;

комплексу радіолокаційні станції 55Ж6У "Небо-У", що складався з головної антени, апаратної машини та машини керування ;

6 артилерійських систем;

27 укриттів і бліндажів.

Крім того, підрозділ СБУ ліквідував близько 90 окупантів.