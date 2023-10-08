Підрозділ СБУ за два тижні ліквідував 90 окупантів, 6 ворожих танків і артсистем
Спецпідрозділ Служби безпеки України "Білий вовк" протягом останніх двох тижнів знищив десятки одиниць ворожої техніки та підбив рідкісний комплекс РЛС
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Так, за минулі два тижні окупанти росіяни недорахувалися:
- 6 танків;
- 6 бронемашин та 3 військових авто;
- комплексу радіолокаційні станції 55Ж6У "Небо-У", що складався з головної антени, апаратної машини та машини керування ;
- 6 артилерійських систем;
- 27 укриттів і бліндажів.
Крім того, підрозділ СБУ ліквідував близько 90 окупантів.
- В українському Генштабі прозвітували, що станом на 8 жовтня втрати росіян в особовому складі вже сягнули 282 тисяч.
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