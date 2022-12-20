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Підрозділи ракетних військ України за добу уразили 3 пункти управління й 8 районів зосередження військ ворога, - Генштаб

20 грудня, 2022 вiвторок
19:27
війна з Росією авіація ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога

Про це повідомили в facebook.

Зокрема повідомляється, що Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

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Обстріл Донеччини та Харківщини: окупанти завдали 10 авіаційних і 4 ракетних ударів по цивільних об’єктах 

"Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон", - йдеться у дописі.

Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів, в тому числі: Карповичі, Тимоновичі, Костобобрів Чернігівської області; Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Їздецьке Сумської області; Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БпЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема це - Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів оперативно-тактичною та армійською авіацією в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам’янка, Авдіївка, Невельське.

Новопавлівський напрямок: обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема це - Времівка Донецької області; Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір’я Запорізької області; Берислав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Завдали окупанти авіаударів в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського.

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Понад 130 окупантів поранено, до 10 одиниць озброєння знищено: у Генштабі підтвердили втрати ворогів

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться у дописі.

Зокрема, зазначається, що в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Також у Генштабі зазначають, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній.

"Так, за наявною інформацією, у Луганську, міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами", - йдеться у дописі.

  • У понеділок, 19 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону, вбивши місцевого жителя, пошкодивши будівлі місцевої школи, військової адміністрації та по будівлі ще одного держзакладу. 
  • У вівторок, 20 грудня, росіяни атакували Херсон та обстріляли з "градів" цивільну інфраструктуру села Гаврилівка на Херсонщині, постраждалих немає.
  • 20 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті палає база розміщення російських військових на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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