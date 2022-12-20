Від Бахмута до Вугледара в зоні ураження залишається 5 тис. дітей, - волонтерка Воронкова
Наталя Воронкова, голова Волонтерської сотні Доброволя, переконана, що критеріїв достатньо, аби Верховна Рада або Кабмін визнали прифронтову територію як небезпечну зону для проживання дітей
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Дитячих лікарів, як і лікарень, майже не залишилося ні у Бахмуті, ні в Авдіївці, ні Вугледарі, тобто порушуються права дитини на отримання медичної допомоги. Також освітні заклади на сьогодні всі вже зруйновані у цих містах, немає вцілілих ні шкіл чи дитячих садочків, відповідно, порушується право дитини на освіту. Крім цього, не працюють у цій зоні магазини, кафе – порушується право дитини на нормальне харчування. Якщо ще ми додамо зруйновану інфраструктуру міста, відсутність ДСНС, постійні обстріли як населених пунктів, так і доріг, то навіть вже цих критеріїв достатньо, аби Верховна Рада або Кабмін визнали цю територію як небезпечну зону для проживання дітей", - зауважила голова Волонтерської сотні Доброволя.
Наталя Воронкова зазначила, що мова йде не тільки про Бахмут чи Авдіївку, а також і про Очеретино, і про Мар'їнський район, Курахове, Максимільянівку та багато інших сіл.
"Я для себе підрахувала, що приблизно по цьому району, починаючи від Бахмута, Соледара і до Вугледара, близько 5 тисяч дітей залишаються в зоні ураження", - підкреслила Воронкова.
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