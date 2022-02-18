Підручний і Прима провалили останню гонку з біатлону на Олімпіаді-2022
У Пекіні пройшла завершальна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022, Дмитро Підручний посів 24 місце, Артем Прима фінішував 28-м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перемогу у мас-старті здобув Йоханнес Бо. Він пройшов дистанцію у 15 км за 38 хвилин і 14,4 секунд. Норвежець припустив 4 промахи. Друга позиція у Мартіна Понсілуоми. Третій - Ветле Шостад Крістіансен.
Українські біатлоністи Дмитро Підручний (24 місце) і Артем Прима (28) провалили стрільбу і через це фінішували в останній шістці. Обоє спортсменів припустились по 7 помилок - це найгірші показники у гонці.
Чоловічий мас-старт - це завершальна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022. У ній взяли участь 30 кращих спортсменів Пекіну.
Олімпіада-2022. Біатлон
Чоловіки. Мас-старт
1. Йоханнес Бо (Норвегія) 38.14,4 (4 промахи)
2. Мартін Понсілуома (Швеція) +40,3 (2)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +1.12,5 (3)
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24. Дмитро Підручний (Україна) +4.01,8 (7)
28. Артем Прима (Україна) +4.58,2 (7)
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Нагадаємо, 18 лютого українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7 місце у мас-старті - завершальній жіночій гонці на Олімпіаді-2022.
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