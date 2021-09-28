Підстав підвищувати тарифи немає, - Немчінов

Про це міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов написав у Facebook.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде", - наголосив він.

За словами Немчінова, суми в платіжках мають бути "не більші, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій".

Також міністр Кабінету міністрів зауважив, що НАК "Нафтогаз України" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води доступні умови для отримання газу: "Для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни на газ 7,96 грн за кубометр; для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік". Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що розмір допомоги отримувачам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг переглядатиметься автоматично без звернень громадян, якщо зростатимуть тарифи на компослуги.

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