"Підсумок - невизнання Абхазії та Південної Осетії": Саакашвілі заявив, що таємно зустрічався з Лукашенком у Лондоні

Про це повідомляє Грузия Online.

"Я чотири рази таємно зустрічався з Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію, - це результат моїх поїздок до Лондона", - сказав Саакашвілі.

Водночас видання передає, що в одному з нещодавніх інтерв'ю Лукашенко заявив, що не відкидає можливості визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. І за його словами, він зробить це тоді, коли скаже про це президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, уночі з 7 на 8 серпня 2008 року Росія вторглася на територію Грузії. Унаслідок збройних дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. Російсько-грузинський збройний конфлікт триває досі.