"Підсумок - невизнання Абхазії та Південної Осетії": Саакашвілі заявив, що таємно зустрічався з Лукашенком у Лондоні
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час судового засідання у середу, 9 лютого, заявив, що чотири рази таємно зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Лондоні
Про це повідомляє Грузия Online.
"Я чотири рази таємно зустрічався з Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію, - це результат моїх поїздок до Лондона", - сказав Саакашвілі.
Водночас видання передає, що в одному з нещодавніх інтерв'ю Лукашенко заявив, що не відкидає можливості визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. І за його словами, він зробить це тоді, коли скаже про це президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, уночі з 7 на 8 серпня 2008 року Росія вторглася на територію Грузії. Унаслідок збройних дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. Російсько-грузинський збройний конфлікт триває досі.
- Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єр Грузії заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи. 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених. 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
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