Вибачте, що руйную солодкі мрії. Я не великий експерт з британської політики, але трохи знаю про людей. Знову вибрати Бориса Джонсона прем’єром означатиме визнати свою помилку з його відставкою. А визнавати свої помилки люди не люблять.

У Бориса є міцне ядро прихильників, якого все-таки не вистачить для обрання, на мою думку.

Знову вибрати Бориса Джонсона прем’єром означатиме визнати свою помилку з його відставкою

Але є й хороші новини. Підтримка України суттєво не залежить від імені британського прем’єра. Навіть, якщо його ім’я буде Сунак.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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