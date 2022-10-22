Підтримка України суттєво не залежить від імені британського прем’єра
Знову вибрати Бориса Джонсона прем’єром означатиме визнати свою помилку з його відставкою
Вибачте, що руйную солодкі мрії. Я не великий експерт з британської політики, але трохи знаю про людей. Знову вибрати Бориса Джонсона прем’єром означатиме визнати свою помилку з його відставкою. А визнавати свої помилки люди не люблять.
У Бориса є міцне ядро прихильників, якого все-таки не вистачить для обрання, на мою думку.
Знову вибрати Бориса Джонсона прем’єром означатиме визнати свою помилку з його відставкою
Але є й хороші новини. Підтримка України суттєво не залежить від імені британського прем’єра. Навіть, якщо його ім’я буде Сунак.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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