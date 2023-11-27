Підвищення тарифів може призвести до банкрутства багатьох підприємств, -  Жеваго

Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо.

"Підвищення ціни на електрику для промисловості - це катастрофа. Адже промисловість перестане розвиватися і багато підприємств можуть збанкрутувати. Навіть якщо вони будуть виживати, то не зароблятимуть прибуток і не будуть в змозі якимось чином відновлювати виробництво, утримувати робочі місця і сплачувати податки, які необхідні ЗСУ та нашій державі", - зазначив він.

За його словами, підвищення тарифів так чи інакше впливатиме на громадян. Коли нас переконують в протилежному - це шахрайство і чиста брехня.

"Життя громадян складається не лише з того, що вони сплачують комунальні послуги за електроспоживання чи водоспоживання в своїх домівках. Вони також купують хліб, молоко, продукти першої необхідності. Ми маємо сьогодні захищені і незахищені верстви населення. І незахищених верств населення в нас дуже багато", - додав підприємець.

Якщо ціна на електрику в два рази вища, ніж вона була в 2019 році при "злочинному Роттердамі+", то всю цю електрику споживають і підприємства, які виробляють всі товари першої необхідності. Відповідно, це сплачують всі верстви населення, в тому числі незахищені, зауважив він.

"Промисловість і виробництво постраждає від зростання ціни на електрику. Якщо нам кажуть, що кінцеві споживачі, незахищені не постраждають, це неправда. Вони постраждають, тому що в них менше будуть купувати продукти, які будуть дорожчати", - резюмував меценат.