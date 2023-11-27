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Підвищення тарифів може призвести до банкрутства багатьох підприємств, -  Жеваго

27 листопада, 2023 понедiлок
20:43
Суспільство Костянтин Жеваго

Підприємець та меценат Костянтин Жеваго розповів про економічні наслідки для бізнесу в разі підвищення тарифів на електроенергію 

Про це він сказав в етері телеканалу Еспресо.

"Підвищення ціни на електрику для промисловості - це катастрофа. Адже промисловість перестане розвиватися і багато підприємств можуть збанкрутувати. Навіть якщо вони будуть виживати, то не зароблятимуть прибуток і не будуть в змозі якимось чином відновлювати виробництво, утримувати робочі місця і сплачувати податки, які необхідні ЗСУ та нашій державі", - зазначив він.

За його словами, підвищення тарифів так чи інакше впливатиме на громадян. Коли нас переконують в протилежному - це шахрайство і чиста брехня.

"Життя громадян складається не лише з того, що вони сплачують комунальні послуги за електроспоживання чи водоспоживання в своїх домівках. Вони також купують хліб, молоко, продукти першої необхідності. Ми маємо сьогодні захищені і незахищені верстви населення. І незахищених верств населення в нас дуже багато", - додав підприємець.

Якщо ціна на електрику в два рази вища, ніж вона була в 2019 році при "злочинному Роттердамі+", то всю цю електрику споживають і підприємства, які виробляють всі товари першої необхідності. Відповідно, це сплачують всі верстви населення, в тому числі незахищені, зауважив він.

"Промисловість і виробництво постраждає від зростання ціни на електрику. Якщо нам кажуть, що кінцеві споживачі, незахищені не постраждають, це неправда. Вони постраждають, тому що в них менше будуть купувати продукти, які будуть дорожчати", - резюмував меценат.

  • В Україні постановою №544 Кабмін офіційно затвердив фіксований тариф на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн/кВт∙год, що діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року, - за повідомленням від НКРЕКП.

  • З 1 листопада 2023 року відбулися зміни у вартості електроенергії лише для непобутових споживачів. Ціна на електрику для бізнесу залежить від тарифів постачальника, а також від класу напруги (1-й, або 2-й) та інше. Тому кінцева вартість для промислових підприємств в різних населених пунктах України буде відрізнятися.


     
Україна
політика
газ
бізнес
тарифи на газ
Економіка
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