Про це пише Reuters із посиланням на китайського епідеміолога Цзен Гуан.

Очікується, що кількість інфекцій у сільській місцевості зросте, оскільки сотні мільйонів китайців подорожують до міст, де вони народилися, на новорічні свята. До пандемії святкування, які офіційно починаються 21 січня, були відомі як найбільша щорічна міграція людей у ​​світі.

За даними державних ЗМІ, раптове скасування коронавірусних обмежень призвело до поширення хвороби на 1,4 мільярда жителів Китаю, понад третина з яких проживає в регіонах, де зараження вже минуло.

Але найгірший період спалаху ще не закінчився, попередив Цзен Гуан, колишній головний епідеміолог Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

"Наша пріоритетна увага була зосереджена на великих містах. Настав час акцентувати на сільській місцевості", - цитує Цзен.

За його словами, велика кількість людей у ​​сільській місцевості, де медичні заклади відносно погані, залишаються без уваги, включно з людьми похилого віку, хворими та інвалідами.

1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.

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