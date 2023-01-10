Таку офіційну позицію НБУ оприлюднила пресслужба регулятора.

"НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку". Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема інформацію, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками з міжнародних фінансових груп пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" у НБУ назвали черговим свідченням того, що зроблені заяви відрізняються від фактичного стану справ.

"Вони залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права", - зазначає український регулятор.

НБУ ще раз публічно звернувся до керівництва міжнародних банківських груп: "Залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів".

Національний банк заявив, що звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.

"Щоранку розпочинаємо день з хвилини мовчання, згадуючи загиблих. У той час, як бізнес, який залишився у РФ, підсумовує та підраховує. Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців Росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк вважає посилення санкцій та зовнішнього тиску на економіку країни-агресора одним із пріоритетів своєї міжнародної діяльності.

26 грудня стало відомо, що в Україні створили спільну банківську мережу, яка працюватиме навіть у разі блекауту.

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