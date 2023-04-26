PinchukArtCentre оголосив переможців своєї премії

Про це PinchukArtCentre повідомив у facebook.

У центрі повідомили, що на сьому премію PinchukArtCentre Prize претендували 18 художників і художниць та мистецьких колективів.

До журі цього року увійшли директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт Де Баре, українська мисткиня, письменниця і фотографка Євгенія Бєлорусець, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та кураторка Французького павільйону 58-ї Венеційської бієнале Марта Кірценбаум.

Серед переможців PinchukArtCentre 2022:

головна премія – Дана Кавеліна

спеціальні премії – Антон Саєнко, Катерина Лисовенко, Ніколай Карабінович.

приз громадськості – Михайло Алексеєнко.