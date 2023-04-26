PinchukArtCentre оголосив переможців своєї премії
25 квітня головну премію столичного PinchukArtCentre отримала художниця з Мелітополя Дана Кавеліна
Про це PinchukArtCentre повідомив у facebook.
У центрі повідомили, що на сьому премію PinchukArtCentre Prize претендували 18 художників і художниць та мистецьких колективів.
До журі цього року увійшли директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт Де Баре, українська мисткиня, письменниця і фотографка Євгенія Бєлорусець, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та кураторка Французького павільйону 58-ї Венеційської бієнале Марта Кірценбаум.
Серед переможців PinchukArtCentre 2022:
- головна премія – Дана Кавеліна
- спеціальні премії – Антон Саєнко, Катерина Лисовенко, Ніколай Карабінович.
- приз громадськості – Михайло Алексеєнко.
- У травні на великих екранах Америки та Канади вийде анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Транслюватимуть мультфільм українською мовою.
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