Піротехніки ДСНС знищили понад 288 тис. вибухонебезпечних предметів з 24 лютого

Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наших піротехніків було залучено 36 тис. разів, знешкоджено понад 288 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 2154 – авіаційні бомби", - сказав Хорунжий.

Пресофіцер також інформував, що загальна територія, обстежена ДСНС на вибухонебезпечні предмети, сягає більш як 75 тис. гектарів. Зараз в Україні близько 175 тис. кілометрів квадратних потенційно небезпечних територій.

"Знадобляться десятки років. Досі на території України знаходять снаряди Першої та Другої світових війн. Уявіть, які це масштаби", - мовиться в повідомленні.

18 листопада Голова ДСНС Сергій Крук заявив, що нині загальна площа замінованої території України становить 30% - "це як дві території держави Австрія".

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