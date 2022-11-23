Піротехніки ДСНС знищили понад 288 тис. вибухонебезпечних предметів з 24 лютого
Працівники ДСНС від початку повномасштабного вторгнення знешкодили більш як 288 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них - 2154 авіаційні бомби
Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наших піротехніків було залучено 36 тис. разів, знешкоджено понад 288 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 2154 – авіаційні бомби", - сказав Хорунжий.
Пресофіцер також інформував, що загальна територія, обстежена ДСНС на вибухонебезпечні предмети, сягає більш як 75 тис. гектарів. Зараз в Україні близько 175 тис. кілометрів квадратних потенційно небезпечних територій.
"Знадобляться десятки років. Досі на території України знаходять снаряди Першої та Другої світових війн. Уявіть, які це масштаби", - мовиться в повідомленні.
- 18 листопада Голова ДСНС Сергій Крук заявив, що нині загальна площа замінованої території України становить 30% - "це як дві території держави Австрія".
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