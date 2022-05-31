Натомість ексуповноважена з прав людини надсилала листи в ОГПУ, а це різні речі, — сказала Венедіктова.

"Пані Денісова матеріали не передає. Вона звертається до нас з листами про такі-то і такі-то конвенції, будь ласка, вивчайте такі конвенції. Вона присилає нам листи, але не матеріали. Це різні речі. Ми, звичайно, беремо її інформацію до відома", — повідомила Генпрокурорка.

Вона не змогла сказати, скільки саме проваджень щодо сексуального насильства нині зареєстровано, але уточнила, що ті злочини, які були скоєні в умовах війни, розглядаються як воєнні та не мають строків давності.

Щодо складності розслідування таких злочинів в умовах війни Венедіктова зазначила: "Коли неможлива медична експертиза, ми можемо провести інші експертизи, які теж свідчать про злочин. Це можу бути психіатрична експертиза та показання свідків".

Вона також зазначила, що при розслідуванні таких злочинів важливо, щоб жертва почувала себе захищеною і мала сили говорити про деталі злочину з правоохоронцями.

30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".

Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової з посади омбудсмена.

31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена.

Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

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