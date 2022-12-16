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Писав листи з підтримкою Путіна. Суддя Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка

16 грудня, 2022 п'ятниця
06:10
Світ

Найстарший суддя Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой заявив, що його отруїла дружина, 41-річна Наталія з України

Про це повідомляє Dagbladet.

На початку грудня Скогхой розповів кільком норвезьким ЗМІ, що був госпіталізований у жовтні із симптомами отруєння. Аналіз крові виявив сліди знеболювального, яке він, як стверджує, не вживав із 2001 року.

За словами судді, єдиним поясненням є те, що його зумисне отруїли – і це, стверджує він, була його дружина, з якою він познайомився на сайті знайомств у 2018 році. Після того, як Скогхой сказав дружині про це, вона начебто втекла й перестала виходити на зв’язок.

Але сама Наталя заперечує звинувачення Скогхоя й стверджує, що в того були свої мотиви надати розголосу його випадку з нібито отруєнням.

Видання пише, що з жовтня норвезький суддя писав дружині повідомлення, в яких підтримував російську агресію проти України. Зокрема, таке повідомлення Скогхой надіслав 17 листопада:

"Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато"; "Люди з України – з пекла!"; "Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!".

Наталя Скогхой заявила, що сама готується подати до суду на чоловіка, аби він "відповів за неправдиву інформацію, яку розповів ЗМІ".

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Норвегія
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