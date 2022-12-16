Писав листи з підтримкою Путіна. Суддя Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка

Про це повідомляє Dagbladet.

На початку грудня Скогхой розповів кільком норвезьким ЗМІ, що був госпіталізований у жовтні із симптомами отруєння. Аналіз крові виявив сліди знеболювального, яке він, як стверджує, не вживав із 2001 року.

За словами судді, єдиним поясненням є те, що його зумисне отруїли – і це, стверджує він, була його дружина, з якою він познайомився на сайті знайомств у 2018 році. Після того, як Скогхой сказав дружині про це, вона начебто втекла й перестала виходити на зв’язок.

Але сама Наталя заперечує звинувачення Скогхоя й стверджує, що в того були свої мотиви надати розголосу його випадку з нібито отруєнням.

Видання пише, що з жовтня норвезький суддя писав дружині повідомлення, в яких підтримував російську агресію проти України. Зокрема, таке повідомлення Скогхой надіслав 17 листопада:

"Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато"; "Люди з України – з пекла!"; "Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!".

Наталя Скогхой заявила, що сама готується подати до суду на чоловіка, аби він "відповів за неправдиву інформацію, яку розповів ЗМІ".

Сина соратника Путіна заарештували, він запускав дрон над норвезьким островом Шпіцберген, де це заборонено.

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