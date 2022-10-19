Про це йдеться в матеріалі The Barents Observer.

"Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Британії", - цитує видання слова його адвоката Єнса Бернхарда Херстада.

У суді чоловік розповів, що його варто розглядати як громадянина Великої Британії. За інформацією видання, затриманому 47 років і він має громадянства Росії та Великої Британії, а живе в Італії. При цьому його ім'я не розкривають.

Російські ЗМІ припускають, що під вищеперелічені характеристики підходить Андрій Якунін - син екс-глави РЖД та одного з засновників дачного кооперативу "Озеро" Володимира Якуніна.

19 жовтня ЗМІ повідомили, що впродовж років РПЦ скуповує нерухомість поряд із військовими базами Норвегії. Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначає, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, "можуть бути проблемою", адже будівлі можуть використовуватися для чогось іншого, окрім релігійних цілей.

Пізніше того ж дня у Норвегії через зафіксований дрон закрили один з найбільших аеропортів країни. Відомо, що 17 жовтня міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель попросила людей повідомляти про підозрілу активність та заявила, що агентство внутрішньої безпеки PST отримало низку нових повідомлень про безпілотники.

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