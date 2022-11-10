На пішохідному "мосту Кличка" у Києві після російського обстрілу відновили майже все скло і лагодять освітлення перил
На пішохідно-велосипедному мосту у столиці замінили майже все пошкоджене внаслідок влучання російської ракети скло
Про це написав у фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко.
"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети", - пише Кличко.
Повідомляється, що з 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення поручнів.
Мер нагадав, що працівники Київавтошляхміста одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня детально оглянули конструкцію мосту. Вона виявилася неушкоджена.
"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - додав Кличко.
- 10 листопада депутати Київської міської ради підтримали перейменування на ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
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