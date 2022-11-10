Про це написав у фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети", - пише Кличко.

Повідомляється, що з 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення поручнів.

Мер нагадав, що працівники Київавтошляхміста одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня детально оглянули конструкцію мосту. Вона виявилася неушкоджена.

"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - додав Кличко.