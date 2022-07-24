Після 24 лютого кількість крадіжок та грабежів скоротилася вдвічі, а ДТП - втричі

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану безумовно вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24,5 тисяч, а це вдвічі менше, ніж минулоріч", - сказав він.

За словами Клименка, поменшала і кількість ДТП - майже утричі.

Окрім того, "знизилася на 30% смертність на дорогах".

"Натомість маємо зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту", - наголосив очільник Нацполіції.

Станом на 18 липня поліція ідентифікувала 17 представників каральних служб "ДНР", котрі катували полонених українців.

20 липня Нацполіція в Одесі затримала колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару, як у Вінниці.

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