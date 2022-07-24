Після 24 лютого кількість крадіжок та грабежів скоротилася вдвічі, а ДТП - втричі
Нацполіція за 5 місяців повномасштабного вторгнення розпочала більше 24,5 тисяч кримінальних проваджень
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану безумовно вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24,5 тисяч, а це вдвічі менше, ніж минулоріч", - сказав він.
За словами Клименка, поменшала і кількість ДТП - майже утричі.
Окрім того, "знизилася на 30% смертність на дорогах".
"Натомість маємо зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту", - наголосив очільник Нацполіції.
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