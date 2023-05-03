Після атаки на Кремль в Росії зрозуміють, що ця війна надовго, - політолог Магда
Політолог Євген Магда переконаний, що після ударів по Кремлю до росіян прийде усвідомлення, що війна проти України надовго
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Швидше за все, після ударів по Кремлю, Росія візьме курс на скасування зернової угоди. Я вважаю, що вони нарешті зрозуміють, що ця війна надовго. Тому Росія буде намагатись поєднувати військові дії з економічними. Адже в нас є помітні проблеми з українським експортом та з тим, щоб забезпечувати економічний розвиток країни", - вважає Магда.
Політолог вважає, що поки що передчасно робити прогнози щодо реакції Росії на вибухи в Кремлі
"Вибухи над Кремлем дійсно не дуже хороший сигнал для РФ. Проте невідоме остаточне джерело цього сигналу. Тому я й намагаюсь коментувати цю ситуацію дуже обережно, адже не хочеться передчасно давати оцінки події", - додав він.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд.
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