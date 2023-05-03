Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Швидше за все, після ударів по Кремлю, Росія візьме курс на скасування зернової угоди. Я вважаю, що вони нарешті зрозуміють, що ця війна надовго. Тому Росія буде намагатись поєднувати військові дії з економічними. Адже в нас є помітні проблеми з українським експортом та з тим, щоб забезпечувати економічний розвиток країни", - вважає Магда.

Політолог вважає, що поки що передчасно робити прогнози щодо реакції Росії на вибухи в Кремлі

"Вибухи над Кремлем дійсно не дуже хороший сигнал для РФ. Проте невідоме остаточне джерело цього сигналу. Тому я й намагаюсь коментувати цю ситуацію дуже обережно, адже не хочеться передчасно давати оцінки події", - додав він.