Після ефіру на "Еспресо" українці зібрали кошти на три Starlink для військових, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко наголосив, що на лінії фронту військовим не вистачає Starlink
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В неділю під час марафону на "Еспресо" спонтанно вирішили допомогти бійцям на найгарячішому Донецькому напрямку та зібрати кошти на Starlink, щоб захисники мали зв’язок з побратимами та родинами. Українці неймовірні! Зі всієї України надходило від 10 до 2000 грн. Мене це вразило, я відчуваю підтримку. Люди надсилають не тільки гроші, люди надсилають емоції. Усім величезна подяка! Для нашого підрозділу важливо мати зв’язок з рідними", - підкреслив Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України зауважив, що за першу годину після ефіру на "Еспресо" від українців надійшло грошей на три Starlink.
"На передку у хлопців немає Starlink. У командира теж немає Starlink, він не може повідомити матерям, дружинам та родичам, що з хлопцями все добре. Якщо у нас було б більше Starlink, то рідні були б спокійні й ми могли б оперативно розуміти оперативну інформацію", - зазначив Лисенко.
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