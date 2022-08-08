Про це Боднар розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Основний тренд – це утримуватися від цієї війни, адже 78% населення Туреччини вважає, що нікого не треба підтримувати, а захищати свої інтереси за будь-яку ціну. І в принципі і влада, і опозиція якраз на ці настрої орієнтуються, і політика, яку ми бачимо – може вона нам не подобається – але вона така є, виходячи з їхніх інтересів та суспільних настроїв", - сказав Боднар.

Він додав, що 10% громадян Туреччини вважають, що треба підтримувати Україну, і лише 3-4% вважають, що треба взяти сторону Росії.

Також Боднар прокоментував інцидент під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі, коли фани "Фенербахче" після пропущеного голу від київського "Динамо" почали скандувати ім'я російського диктатора Володимира Путіна.

"Те, що було на матчі "Фенербахче", це була така спроба дошкульно зачепити нашу команду після забитого гола, і потім був досить емоційний вікенд, коли власник їхньої команди вимагав вибачень. Насправді, заява самої команди говорить про те, що вони відмежовуються від цих скандувань. Я отримав також листа від власника команди, що там немає якихось упереджень і нічого спільного ані з Туреччиною, ані з клубом ті вигуки не мають", - пояснив Боднар.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецький "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на пресконференцію після матчу з "Фенербахче" через вигуки турецьких фанів про Володимира Путіна під час гри.

5 серпня УЄФА покарав "Фенербахче" через поведінку фанатів.

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