Після наради з керівниками штабів НАТО й Британії Залужний вирішив зосередитися на прориві до Азовського моря, - The Guardian
Після таємної наради з начальниками штабів оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном та НАТО Крістофером Каволі головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вирішив сфокусуватися на наступі на Запорізькому фронті
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що 15 серпня деякі з найвищих військовослужбовців альянсу НАТО вирушили в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб зустрітися з головним військовим командувачем України генералом Валерієм Залужним на "військовій раді".
Мета п’ятигодинної зустрічі Залужного з головнокомандувачем військових сили НАТО Крістофером Каволі та британським адміралом Тоні Радакіном полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України. Так, головним питанням порядку денного був контрнаступ України, а також плани бою на виснажливу зиму.
Британські джерела неохоче повідомляють про підсумки зустрічі на кордоні. Проте, як пише The Guardian, захід свідчить про те, що в результаті дискусій стратегія змінилася.
"Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті", - сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Токмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море.
- 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном: серед тем, які обговорили - ситуація на фронті та потреби ЗСУ.
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