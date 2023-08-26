Після наради з керівниками штабів НАТО й Британії Залужний вирішив зосередитися на прориві до Азовського моря, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що 15 серпня деякі з найвищих військовослужбовців альянсу НАТО вирушили в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб зустрітися з головним військовим командувачем України генералом Валерієм Залужним на "військовій раді".

Мета п’ятигодинної зустрічі Залужного з головнокомандувачем військових сили НАТО Крістофером Каволі та британським адміралом Тоні Радакіном полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України. Так, головним питанням порядку денного був контрнаступ України, а також плани бою на виснажливу зиму.

Британські джерела неохоче повідомляють про підсумки зустрічі на кордоні. Проте, як пише The Guardian, захід свідчить про те, що в результаті дискусій стратегія змінилася.

"Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті", - сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Токмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море.