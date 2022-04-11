Після навчання в Сполучених Штатах до України повертаються військові ЗСУ, - міністр оборони США
Українські військові повертаються додому після навчання у США
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Сьогодні вранці із задоволенням поспілкувався з українськими військовими, які навчаються в США, які сьогодні повертаються додому в Україну. Їх хоробрість та майстерність вражають. Я дав зрозуміти, що США продовжуватимуть надавати їм необхідну допомогу", - написав Ллойд Остін.
- Група українських військових, яка з осені минулого року перебуває у США на військовому навчанні, пройшла підготовку із застосування бойових безпілотників-камікадзе Switchblade
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